Covid, “Ponti di Primavera” contro l’isolamento scolastico

“Ponti di Primavera – Missione resilienza contro l’isolamento emotivo”: è questo il nome di una campagna di raccolta fondi promossa da Un Ponte Per – Comitato Campano per arginare gli effetti dell’isolamento su bambini/e e adolescenti ai tempi della pandemia. Vivere lunghi periodi di isolamento aumenta il rischio di ammalarsi di depressione. È quello che sta accadendo in questo momento così eccezionale. La pandemia ha costretto e sta costringendo bambini/e e adolescenti a non avere rapporti con gli altri, né a scuola né al di fuori. Il disagio relazionale ed emotivo che stanno vivendo a causa dei lockdown e della didattica a distanza ha ed avrà un notevole impatto nel presente e nel futuro prossimo. Le insicurezze, le ansie e le paure correlate al clima in cui viviamo stanno compromettendo la loro emotività e il loro modo di percepire e percepirsi nel mondo. Il progetto “Ponti di Primavera – Missione resilienza contro l’isolamento emotivo” è nato nei mesi di lockdown. L’obiettivo della campagna è raccogliere fondi che consentiranno di realizzare laboratori in presenza per i bambini e le bambine e gli/le adolescenti campani. “Ponti di Primavera” è stato selezionato da Banca Etica all’interno di un bando sul contrasto alla povertà educativa. Se l’obiettivo verrà raggiunto, Banca Etica cofinanzierà il progetto per il restante 25%. La raccolta fondi vuole consentire a un maggior numero di bambini/e e adolescenti in tutta Italia di usufruire dei laboratori, attraverso la realizzazione e la distribuzione online di video tutorial, ripresi da un videomaker professionista e distribuiti gratuitamente alle associazioni, alle reti e ai soggetti che lavorano nel campo dell’educazione gratuita online. In Campania le prime adesioni da parte di organizzazioni che si occupano di educazione non formale sono arrivate da: Istituto Aldo Moro, Assessorato all’Istruzione Comune di Casalnuovo di Napoli, Rotary club Acerra- Casalnuovo, Rotaract Nola- club Pomigliano d’Arco, Cooperativa A.R.S, Libera Coordinamento di Napoli.