Covid, positivi del giorno 846 (323 sintomatici) su 6.505 tamponi. Salgono i morti: 62 (41 nelle ultime 48 ore)

I positivi del giorno sono 846, di cui 523 asintomatici e 323 sintomatici, su 6.505 tamponi molecolari. Indice di contagiosità 11 per cento. ​Deceduti in 62 (41 nelle ultime 48 ore, 21 deceduti in precedenza ma registrati ieri). Il totale deceduti in Campania dall’inizio della pandemia è di 5.587. Guariti in 1.380, totale guariti 250.112. Lo comunica l’Unità di crisi della Regione Campania attraverso il consueto bollettino del giorno. Reso noto anche il report posti letto su base regionale: 656 terapie intensive disponibili, di cui 160 occupati. Degenze disponibili 3.160, di cui 1.603 occupate.