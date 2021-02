Covid, posti in albergo per medici che curano virus. A Napoli occupati 118 su 150

Sono 118 su 150 i posti occupati nelle 43 strutture alberghiere ed extra alberghiere di Napoli che hanno messo a disposizione le loro stanze per ospitare personale medico e paramedico impegnato nella cura dei pazienti Covid. Lo rendono noto Eleonora de Majo e Francesca Menna, assessore del Comune di Napoli. L’operazione voluta dal Comune, già prevista durante il primo lockdown tra aprile e giugno 2020, è stata voluta anche in occasione della seconda ondata ed è stata rivolta al sostegno del personale medico, infermieristico e di altri operatori sanitari, chiamati nel territorio di Napoli a fronteggiare la cura dei pazienti affetti da Covid-19, con necessità di alloggiare in luoghi diversi dalla propria abituale residenza o domicilio. “I dati che arrivano oggi raccontano chiaramente quanto questa misura fosse necessaria e ci rendono particolarmente felici di aver dato pronta risposta alle necessità della comunità professionale impegnata in prima linea nella lotta al Covid-19”, dichiarano de Majo e Menna.