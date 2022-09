“Ora c’è una buona situazione, direi però che bisogna pianificare possibili restrizioni da gestire e comunicare, il virus sta circolando abbondantemente. Mi aspetto delle onde di risalita in autunno e in inverno, torneremo a più di 100mila contatti al giorno, anche oltre 150mila”. A dirlo Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università Statale di Milano e presidente Anpas a Rai Radio1, ospite del programma “Un Giorno da Pecora“. “Secondo me bisognerebbe andare ai seggi indossando la mascherina e utilizzando le modalità di igienizzazione che abbiamo imparato” afferma il virologo in merito alle prossime elezioni, aggiungendo: “anche oggi sui social mi augurano una Norimberga 2 e non nascondo che talvolta mi sento a disagio ad andare in giro da solo…”. Sulla candidatura di Andrea Crisanti afferma: “Io continuo a fare politica a modo mio. E nessuno mi ha chiesto di candidarmi” e alla domanda se gli piacerebbe fare il ministro della Salute risponde: “Idea carina ma non credo me lo chiederanno, è un grosso impegno, non ci penso per ora”.