Roma, 16 feb. (Adnkronos) – “La pandemia ha totalmente cambiato la mia vita. Prima ero un vagabondo, sempre in giro per iniziative e convegni. Ora non esco di casa e faccio il tapis roulant come un criceto. Oggi ho saputo la data per il vaccino: lo faremo e poi speriamo bene”. Lo dice Romano Prodi a Cartabianca su rai3.