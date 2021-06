Roma, 16 giu. (Adnkronos) – “Prorogare per altri sei mesi lo stato di emergenza -come ipotizza in queste ore il Governo– sarebbe una scelta insensata a meno che non si voglia continuare a esercitare poteri straordinari alla faccia di ogni principio democratico. E se così fosse il Governo Draghi confermerebbe la piena continuità con l’Esecutivo Conte”. Lo afferma Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Camera.