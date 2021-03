Covid, rapporto casi-test 14,4%. Decenduti in 41 (15 nelle ultime 48 ore). Sale il numero di sintomatici

Si alza sensibilmente la curva del contagio in Campania. Il rapporto casi-test è ora a 14,4 per cento. I positivi del giorno sono infatti 1.644 (di cui 124 casi identificati da test antigenici rapidi) su 11.398 tamponi (di cui 1.450 antigenici). Asintomatici in 1.015, 505 sintomatici. Sintomatici e asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare. Lo rivela il bollettino della Regione Campania. Totale positivi 286.865 (di cui 8.529 antigenici). ​Deceduti in 41 (15 nelle ultime 48 ore, 26 deceduti in precedenza ma registrati ieri). ​Totale deceduti: 4.505. Guariti del giorno: 1.291. Totale guariti 192.453.

Reso noto anche il ​Report dei posti letto su base regionale. Terapia intensiva disponibili 656, di cui 148 occupate. Degenze disponibili 3.160, occupate 1.425.