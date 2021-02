Covid, rapporto casi-test all’8,3%. Ieri era 7,9%. Deceduti in 36 (11 nelle ultime 48 ore)

I positivi del giorno sono 1.544 (di cui 101 casi identificati da test antigenici rapidi) su 18.514 tamponi (di cui 2.623 antigenici). Asintomatici in 1.360, sintomatici in 83. Sintomatici e asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare. Lo rende noto l’Unità di Crisi della Regione Campania. Sale a 227.181 (di cui 1.728 antigenici) il totale dei positivi su 2.489.654 tamponi (di cui 34.511 antigenici).​ ​Deceduti in 36 (11 nelle ultime 48 ore e 25 deceduti in precedenza ma registrati​ ieri)​. Totale deceduti: 3.856. Guariti del giorno: 1.276. Totale guariti: 160.976.

Reso noto anche il ​Report dei posti letto su base regionale. Terapia intensiva: 656 unità disponibili, di cui 100 occupate. Degenza: 3.160, di cui 1.468 posti occupati.