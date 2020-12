“Siamo tra le regioni italiane con il tasso più basso per incidenza per abitante. Lo rileviamo in maniera più significativa negli ultimi 7 giorni. L’andamento fa ben sperare, anche in vista dei provvedimenti che saranno adottati dal presidente delle Regione”. Lo ha dichiarato, in merito all’emergenza Coronavirus, l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, in conferenza stampa, a Palazzo d’Orleans, a Palermo. agd/vbo/r