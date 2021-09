Roma, 3 set. (Adnkronos) – “Il clima no vax di questi giorni nasce da anni in cui la politica ha ceduto ai movimenti no vax: non farò il nome di un presidente di regione che si scagliò contro l’obbligo vaccinale voluto dal ministro Lorenzin. Non parlerò delle idee della vice presidente del Senato grillina, dei politici che minacciavano Burioni”. Lo ha detto Matteo Renzi chiudendo la scuola di politica di IV a Ponte di Legno.