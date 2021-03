Covid, resta alta la curva: rapporto casi-test a 11,2%. Ieri era 11,5%. Deceduti in 13 (8 nelle ultime 48 ore)

I positivi del giorno sono 2.842 (di cui 341 casi identificati da test antigenici rapidi) su 25.327 tamponi (di cui 4.401 antigenici). Asintomatici in 2.286, sintomatici 215. Sintomatici e asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare. Totale positivi in Campania 279.818 (di cui 7.649 antigenici) su 3.041.179 tamponi (di cui 127.131 antigenici). Lo rende noto l’Unità di crisi della Regione Campania. Deceduti in 13 (8 nelle ultime 48 ore, 5 deceduti in precedenza ma registrati ieri​)​. Totale deceduti in Campania dall’inizio della pandemia 4.427. Guariti in 577, totale guariti 190.181.

Reso noto il ​Report posti letto su base regionale: terapie intensive disponibili 656, occupate 140. Degenze disponibili 3.160, occupate 1.358.