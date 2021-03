Covid: resta nodo scuola, cabina regia Draghi rinvia decisione**

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – Ancora divisioni alla cabina di regia sulle misure anti-Covid conclusasi da pochi minuti a Palazzo Chigi. Il nodo maggiore, ma non il solo, resta quello sulla scuola, mentre alcuni governatori, vedi Luca Zaia in Veneto, sostengono che chiudere solo gli istituti scolastici in zona rossa non è sufficiente per frenare la corsa del virus spinto dalle nuove varianti. La chiusura delle scuole e il passaggio alla didattica a distanza nelle zone rosse del paese è di fatto già decisa. A confermarlo, lasciando la riunione, è il coordinatore del Cts Agostino Miozzo, che aggiunge che ci “saranno evoluzioni”.