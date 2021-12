Covid, Ricciardi: Tre varianti così contagiose in 12 mesi e ora l’endemia non era mai successo

“Non era mai avvenuto, nella storia delle epidemie, che si selezionassero, in 12 mesi, tre varianti così contagiose come Alfa, Delta e Omicron per Sars-Cov-2”. Lo ha spiegato all’Adnkronos Salute Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute e professore di Igiene all’università Cattolica. “Nelle epidemie – aggiunge – di varianti ce ne sono centinaia. Si selezionano continuamente. Ma che ci fossero varianti in grado di produrre ondate pandemiche peggiorative, una più dell’altra, non era mai successo a memoria d’uomo”. Il fenomeno che stiamo sperimentando, spiega ancora Ricciardi, è legato al fatto che “viviamo in un mondo più affollato rispetto al passato e che viaggiare e spostarsi è molto più semplice e veloce. E con le persone si muove il virus. Oggi una variante che una volta rimaneva limitata all’estrema periferia del mondo, arriva rapidamente a diffondersi ovunque”.

La dichiarazione di Ricciardi segue quella di ieri del sottosegretario alla Sanità Pierpaolo Sileri, secobdo il quale con la variante Omicron ” stiamo andando verso endemia, quindi niente panico”.Si tratterebbe “di una buona notizia, perché quando una malattia è considerata endemica, l’agente responsabile è stabilmente presente e circola nella popolazione, manifestandosi con un numero di casi più o meno elevato, ma uniformemente distribuito nel tempo”.