Covid, ridiscende la curva (6,8%). Positivi del giorno 651 su 9.441 tamponi. Ieri il rapporto casi-test era di 9,2%

Scende nuovamente dopo il dato di ieri (9,2%) la curva dei contagi in Campania. Oggi il rapporto casi-test è di 6,8%. I dati sono comunicati dall’Unità di crisi della Regione Campania, che ha diramato il consueto bollettino del giorno con i nuovi positivi: 651 (di cui 85 casi identificati da test antigenici rapidi) su 9.441 (di cui 1.692 antigenici). In gran parte si tratta di asintomatici (536) con una piccolissima percentuale di sintomatici (30). Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare. Sale a 208.514 (di cui 241 antigenici) il totale positivi su 2.255.000 tamponi (di cui 4.297 antigenici). Deceduti in 34 (16 nelle ultime 48 ore e 18 deceduti in precedenza ma registrati​ ieri​). Totale deceduti in Campania dall’inizio della pandemia 3.429. Guariti del giorno 1.399, totale guariti 133.205.

​Reso noto anche il Report dei posti letto su base regionale: 656 di terapia intensiva disponibili, 97 occupati. Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (tra posti Covid e offerta privata), occupati 1.468.