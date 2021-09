Covid, Rienzi (Codacons): “Niente Rdc a chi non si vaccina, ricatto green pass su compenso si applichi a tutti”

Roma, 30 set. (Adnkronos) – “Il Green pass è un ricatto per far vaccinare le persone. Perché ricattare solo i lavoratori dipendenti con la sospensione dello stipendio e non altri come i non vaccinati che percepiscono il reddito di cittadinanza?”. Lo dice all’Adnkronos il presidente di Codacons, Carlo Rienzi certo della legittimità costituzionale della provocazione: “Niente reddito di cittadinanza a chi non si vaccina”.