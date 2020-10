Covid, rinviata ad aprile la Borsa mediterranea del Turismo archeologico di Paestum

E’ stata rinviata ad aprile 2021 la Borsa mediterranea del turismo archeologico di Paestum in programma dal 19 al 22 novembre. La decisione è stata presa alla luce delle misure contenute nel Dpcm del 24 ottobre. Il fondatore e direttore Ugo Picarelli spiega: “Abbiamo ritenuto di non annullare la XXIII edizione e, per assicurare a tutti i protagonisti soprattutto sicurezza, ma anche soddisfazione di risultati, posticiperemo la Bmta da giovedì 8 a domenica 11 aprile 2021, lasciando immutato il programma anche negli orari, come già da tempo pubblicato. La nostra gratitudine – aggiunge – va ai 100 espositori che con il loro investimento qualificano il Salone, ai 250 relatori che con la loro confermata partecipazione contribuiscono al programma scientifico, ai buyer e agli operatori turistici che con la loro presenza danno vita all’incontro tra la domanda e l’offerta, ai giornalisti e ai media partner che divulgano i contenuti assicurandone il riscontro mediatico, ai partner istituzionali e alle prestigiose realtà che collaborano e conferiscono il patrocinio, consentendo la migliore realizzazione della Bmta”. La nuova data, aggiunge Picarelli, “consentirà anche ai tanti visitatori e addetti ai lavori di vivere Paestum e la bellezza del Parco Archeologico, sito Unesco, con i colori della primavera, che, siamo certi, sancirà la definitiva ripartenza del nostro Bel Paese e del turismo in chiave più esperienziale e sostenibile, oltre che rivolto alla domanda di prossimità, tematiche tutte a cui la Borsa si è ispirata in questa edizione”.