Covid, ristorante del quartiere Barra serve ai tavoli in orario serale. Multati in 14

Chiuso per 5 giorni un ristorante nel quartiere Barra, a Napoli, al cui interno ieri sera sono state sorprese 14 persone. Sono stati gli agenti della Polizia di Stato dei Commissariati San Giovanni Barra e Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, ha notare in corso Bruno Buozzi un ristorante aperto al cui interno vi erano diversi clienti. I poliziotti, una volta entrati, hanno trovato 14 persone sedute ai tavoli intente a consumare cibo e bevande, e le hanno multate, insieme al titolare, per inottemperanza alle misure anti Covid-19. E’ stata inoltre disposta la chiusura dell’esercizio per 5 giorni.