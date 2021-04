Covid: Rizzotti (FI), ‘fiducia in Draghi, non votiamo fiducia a Speranza’

Roma, 28 apr (Adnkronos) – “Forza Italia non voterà la sfiducia individuale al ministro Speranza, come peraltro ha sempre fatto con due sole eccezioni. Ma non perché abbiamo fiducia in lui, ne abbiamo invece molta nel presidente Draghi, che è una sorta di intelligente direttore d’orchestra. Anche se alcuni suonatori non sono cambiati, è cambiato lo spartito come gli avevamo richiesto prima della nascita del suo governo”. Lo ha detto in aula la senatrice Maria Rizzotti, di Forza Italia, durante le dichiarazioni di voto sulle mozioni di sfiducia al ministro della Salute, Roberto Speranza.