Lo stilista Rocco Barocco positivo è ricoverato in ospedale a Napoli. Lo stilista, 76 anni, come riferisce ‘Leggo’, si trova da qualche giorno nel nuovo Covid Center dell’Ospedale del Mare. Terapia con ossigeno, condizioni che vengono definite in leggero miglioramento rispetto a quando Rocco Barocco è stato accompagnato dai familiari dopo aver accusato problemi respiratori”. Rocco Barocco è nel reparto di terapia sub intensiva del nosocomio partenopeo.