Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “I disordini causati a Roma da no vax e no green pass sono figli di un’inqualificabile quanto irresponsabile cultura negazionsita che sa esprimersi solo attraverso la violenza”. Così, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, Licia Ronzulli.