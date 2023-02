Covid, Rt in aumento a 0,91. Quattro regioni a rischio alto

ROMA (ITALPRESS) – Sostanzialmente stabile l’incidenza settimanale a livello nazionale dei casi Covid: 50 ogni 100.000 abitanti rispetto ai 48 ogni 100.000 abitanti della scorsa settimana. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Cabina di regia Iss-ministero della Salute. Nel periodo 1 febbraio-14 febbraio 2023, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,91, in aumento rispetto alla settimana precedente ma sotto la soglia epidemica. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in lieve aumento ma rimane sotto la soglia epidemica.

Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in calo all’1,3%, mentre il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale leggermente al 5,2%. Quattro Regioni sono classificate a rischio alto per molteplici allerte di resilienza. Dieci sono a rischio moderato e sette classificate a rischio basso.

