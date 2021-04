Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “Un milione di posti di lavoro in meno, e con i licenziamenti ancora bloccati, e italiani in piazza che chiedono solo di poter lavorare. La politica consenta loro di farlo in sicurezza, e controlli. Intanto, si scostino di altri 20 miliardi per risarcire chi è vittima della disorganizzazione dello Stato. L’Italia è già in terapia intensiva, non lasciamola morire per massimalismo miope”. Cosi Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia, su Instagram.