Covid: Sala, ‘estendere regole accesso stadi calcio agli altri sport’

Milano, 23 ago. (Adnkronos) – “La prima giornata del campionato di calcio di serie A sta per terminare. Per decine di migliaia di tifosi c’è stata l’enorme emozione di poter tornare allo stadio a tifare la propria squadra del cuore, e per chi ha giocato c’è stato il ritorno al contatto con il pubblico, che è mancato davvero a tutti. Penso che, superata questa prova generale, sia il momento di estendere le stesse regole che riguardano l’accesso agli stadi di calcio anche a tutti gli altri sport: accesso solo con green pass, organizzazione del pubblico a ‘scacchiera’, misure di contenimento del contagio (mascherine, distanziamento) obbligatorie”. Lo afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un post su Facebook.