Sfiora il 20%, attestandosi al 19,86, il tasso di incidenza del Covid in Campania. Sono infatti 8.409 i nuovi positivi su 42.337 test esaminati. Ieri l’indice era stato del 19,16%. Nove le nuove vittime, di cui otto nelle ultime 48 ore e una risalente ai giorni scorsi. Sul fronte ospedaliero, in sensibile aumento i posti letto occupati in degenza (588, +25 rispetto al giorno precedente) mentre la situazione e’ stabile nelle intensive, con 40 ricoverati (-1).