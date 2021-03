Covid, sale ancora la curva: 13,4% il rapporto casi-test. Ieri era 12,9%. Deceduti in 36 (7 nelle ultime 48 ore)

Continua a salire la curva del contagio in Campania. Il rapporto casi-test cresce oggi di uno 0,5 per cento fino ad arrivare a 13,4%, ieri era 12,9%. I positivi del giorno sono 2.046 (di cui 420 casi identificati da test antigenici rapidi) su 15.260 tamponi (di cui 2.625 antigenici). Lo rende noto il consueto bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania. Il numero degli asintomatici è 1.515, mentre dei sintomatici 111. Sintomatici e asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare. Il totale positivi sale a 271.561 (di cui 6.627 antigenici), mentre il numero complessivo dei tamponi è di 2.965.331 (di cui 111.845 antigenici). ​Deceduti in 36 (7 nelle ultime 48 ore, 29 deceduti in precedenza ma registrati ieri​)​. Il totale deceduti in Campania dall’inizio della pandemia è di 4.334.

Guariti del giorno 678, totale guariti 187.942.

​Report posti letto su base regionale: 656 terapie intensive disponibili, di cui 133 occupate. Degenze disponibili 3.160, di cui 1.360 occupate.