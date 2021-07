Covid, Salvini: Campania unica regione con l’obbligo di mascherina all’aperto? De Luca cambi mestiere

La Campania è l’unica regione d’Italia con l’obbligo di mascherina anche all’aperto ed è una follia”. Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, durante un comizio a Battipaglia (Salerno). “Lasciatemi dire che è una follia – ha aggiunto – per gli anziani, per i lavoratori, per i commercianti, per le mamme, per gli studenti. Io rispetto le norme, ma questa è una norma priva di qualsiasi senso medico, scientifico epidemiologico, sociale o professionale. Lavora tu a Battipaglia in un’azienda agricola con 40 grandi all’ombra con la mascherina a luglio e agosto. Penso che De Luca debba cambiare mestiere, perché con la pelle dei cittadini giocare è difficile”.