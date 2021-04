“Ci hanno levato tanti diritti, ma non il diritto di piangere per la disperazione, per la gente che non ha da mangiare, da pagare l’affitto, le bollette. Io la notte non riesco a dormire pensando a queste cose, è terribile”. C’è anche Sandra Milo in piazza del Popolo, a Roma, per manifestare con gli autonomi e le partite Iva contro le restrizioni del governo.

ror/sat/mrv