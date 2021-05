Covid: Sangalli (Confcommercio), ‘dalla Scala un segnale di coraggio per Milano e il Paese’

Milano, 10 mag. (Adnkronos) – “La ricostruzione post Covid deve essere anche fisica e non solo digitale. Dalla Scala, che riapre al pubblico, parte un grande segnale di fiducia e di coraggio per Milano e per il Paese a rimettersi in cammino”. Così il presidente della Camera di commercio e di Confcommercio Milano, Carlo Sangalli, commenta la riapertura del Piermarini, dove questa sera si terrà il concerto del coro e dell’orchestra diretti dal maestro Riccardo Chailly, che segna il ritorno del pubblico in teatro, dopo mesi di chiusura.