Covid: Sassoli, ‘con passaporto vaccinale possibile riapertura ordinata’

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – Il passaporto vaccinale “sarà uno strumento per una riapertura ordinata, soprattutto una certificazione delle persone che possiamo considerare fuori pericolo e meno pericolose. Il Parlamento europeo voterà questo provvedimento il 26 aprile, anche noi come il commissario Breton pensiamo che a giugno sia uno strumento per riaprire alcune attività e consentire agli anziani, che sono i primi vaccinati, di riprendere anche una vita normale”. Lo ha affermato il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ospite di ‘Mezz’ora in più’ su Raitre.