Covid, scende ancora la curva. Rapporto casi-test 7,8%. Ieri era 9,3%. Deceduti in 26 (14 nelle ultime 48 ore)

Continua a scendere la curva dei contagi. Oggi il rapporto casi-test è al 7,8%, ieri era 9,3%, l’altro ieri 12,4%. Secondo il consueto bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania i positivi del giorno sono 1.635 (di cui 129 casi identificati da test antigenici rapidi) su 20.912 tamponi (di cui 2.898 antigenici). Di questi gli asintomatici sono 1.421, mentre i sintomatici 85. Sintomatici e asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare. Totale positivi in Campania 236.231 (di cui 2.462 antigenici) su un numero complessivo di tamponi di 2.589.633 (di cui 50.231 antigenici)​. ​Deceduti in 26 (14 nelle ultime 48 ore, 12 deceduti in precedenza ma registrati ieri). Il totale delle vittime dall’inizio della pandemia passa a 3.954. Guariti del giorno 1.191, totale guariti 166.526.

​Reso noto anche il report dei posti letto su base regionale: 656 unità di terapia intensiva disponibili, di cui 103 occupate. Posti di degenza disponibili 3.160, di cui 1.486 occupati.