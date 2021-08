Covid, screening di massa a partecipanti regata Palermo-Montecarlo

PALERMO (ITALPRESS) – Palermo riassapora i grandi appuntamenti sportivi internazionali e lo fa nel pieno rispetto delle procedure anti-Covid, a cominciare domani con la partenza, dalle acque di Mondello, della prestigiosa regata Palermo-Montecarlo, organizzata dal Circolo della Vela insieme allo Yacht Club di Monaco e allo Yacht Club Costa Smeralda. Ed è nell’ottica della sicurezza che la struttura commissariale provinciale per la gestione dell’emergenza coronavirus, guidata da Renato Costa, ha predisposto tamponi antigenici a tutti i partecipanti alla regata. Nel pomeriggio di oggi, a partire dalle ore 16 e fino a ora di cena, alcuni medici in servizio presso la struttura commissariale si sono recati a Marina di Villa Igiea, all’Acquasanta, per sottoporre al test rapido gli oltre 400 soggetti tra membri degli equipaggi e staff.

La macchina organizzativa messa in atto per questo appuntamento prevede il tampone rapido e in caso di positività sarà effettuato il molecolare. Risultare negativi al test rapido della vigilia consiste per i partecipanti alla regata la conditio sine qua non per prendere parte all’evento, mentre gli eventuali positivi saranno posti in isolamento in città e non potranno salpare domani in attesa del responso del PCR.

All’ITALPRESS il commissario straordinario Renato Costa ha voluto sottolineare l’importanza di questa iniziativa: “Noi dobbiamo tornare alla normalità con qualche attenzione in più rispetto a prima e questo è un esempio di come bisogna essere attenti. Si possono rifare tutte quelle iniziative che c’erano prima del Covid, solo però prestando attenzione ad alcuni aspetti – ha spiegato Costa -. Fare i tamponi ai partecipanti a una regata velica è uno di questi”.

