Covid, screening su 400 tra studenti, docenti e personale Ata della scuola di Fuorigrotta teatro del nuovo focolaio

E’ iniziato questa mattina intorno alle 8.30 lo screening su circa 400 tra studenti, docenti e personale Ata del plesso scolastico di Fuorigrotta a Napoli, dove si sono registrati 22 casi di positività all’interno della stessa classe (18 studenti e 4 docenti). Sono attesi, nel plesso di via Zanfagna dell’Istituto comprensivo statale “91° Minniti”, 350 studenti, 40 docenti e 8 unità di personale Ata, sia delle classi della primaria che delle sezioni dell’infanzia. Nella giornata di ieri il direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva, si è recato nel plesso per verificare l’idoneità della struttura a organizzare un calendario di prelievi di tamponi molecolari. L’adesione allo screening è su basa volontaria ma la dirigente scolastica Rosanna Stornaiuolo spiega che l’adesione “è fortemente raccomandata al fine di tutelare la salute dell’intera popolazione scolastica”. Le varie sezioni e classi sono state convocate in distinte finestre orarie al fine di evitare assembramenti. Domani, lunedì 25 gennaio, sarà effettuata la sanificazione dell’intero plesso e saranno pertanto sospese le attività in presenza.