Covid, screening sul personale dell’Anm: un positivo su 576 tamponi

Si è conclusa ieri la prima settimana del secondo screening sulla popolazione aziendale di Anm, società del trasporto pubblico di Napoli, realizzata utilizzando i tamponi messi a disposizione dalla Regione Campania. Su 576 tamponi effettuati, comunica l’azienda, è emerso un unico caso di positività al coronavirus. “Il risultato – si legge in una nota dell’Anm – indica che le azioni di prevenzione della diffusione del virus sono ulteriormente migliorate dopo i risultati della prima campagna di screening che aveva interessato 862 dipendenti dell’Azienda ed era stata effettuata nel mese di dicembre, utilizzando test sierologici anche in questo caso resi disponibili dalla Regione Campania”. Ottobre e novembre 2020 sono stati i mesi in cui è stato registrato il maggior numero di positivi, in particolare 73 a ottobre e 67 a novembre, mentre nel mese di dicembre ne sono stati registrati 8. Complessivamente, da marzo 2020 a dicembre, sono stati rilevati 206 casi di positività al Covid-19, di cui 29 rilevati attraverso il contact tracing in ambito aziendale: il tracciamento dei contatti ha coinvolto in tutto 531 dipendenti sottoposti a test sierologici rapidi, tamponi molecolari e tamponi antigenici ai dipendenti. L’azienda si è inoltre attivata con Agens, l’associazione datoriale cui Anm aderisce, per concertare con il ministero dei Trasporti la programmazione della campagna vaccinale per gli operatori del settore. “Il lavoro di prevenzione prosegue, attendendo – aggiunge l’azienda – la programmazione della campagna vaccinale nazionale per il comparto del trasporto pubblico locale”.