Il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo uscente di Napoli, ricoverato da ieri in via precauzionale nell’ospedale Cotugno perche’ affetto da covid,”sta molto meglio ed e’ su di morale”. Lo riferisce all’Ansa il direttore generale dell’Azienda dei Colli (da cui dipende il nosocomio per malattie infettive), Maurizio Di Mauro. “Ha un ottimo livello di saturazione – aggiunge il dg – ha fatto colazione, e si sente assistito e coccolato”. Il cardinale e’ ricoverato nel reparto di degenza ordinaria.