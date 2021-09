Covid: Serracchiani, ‘Lega vota con Fdi? Decida se in maggioranza o opposizione’**

Roma, 7 set. (Adnkronos) – “L’intenzione della Lega di votare a favore di alcuni emendamenti di Fdi e di astenersi su quello che chiede l’abolizione del Green pass è un atto irresponsabile. Deve finire l’ambiguità di Salvini che in Consiglio dei ministri condivide le scelte del governo e poi in Parlamento lavora per cancellarli in accordo con Fratelli d’Italia. Salvini decida da quale parte stare, se in maggioranza o all’opposizione del governo Draghi. Giochini per convenienze di partito sono inaccettabili”. Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.