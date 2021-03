Covid, si impenna la curva: rapporto casi-test pari a 12,9%. Ieri era 10,5%. Deceduti in 20 (12 nelle ultime 48 ore)

Sale sensibilmente la curva del contagio in Campania. Il rapporto casi-test è ora di 12,9%, mentre ieri era 10,5%. I positivi del giorno sono 1.896 (di cui 105 casi identificati da test antigenici rapidi) su 14.623 tamponi (di cui 1.175 antigenici). Lo rende noto la Regione Campania diramando il consueto bollettino. Dei contagiati, 1.633 sono asintomatici e 158 sintomatici. Sintomatici e asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare. Totale positivi 269.515 (di cui 6.207 antigenici) su 2.950.071 tamponi (di cui 109.220 antigenici). ​​Deceduti in 20 (12 nelle ultime 48 ore, 8 deceduti in precedenza ma registrati ieri​)​. Totale deceduti in Campania dall’inizio della pandemia 4.298. Guariti del giorno 946, totale guariti 187.264.

​Report posti letto su base regionale: 656 unità di terapia intensiva disponibili, di cui 140 occupate. Posti letto di degenza disponibili 3.160, di cui 1.337 occupati.