(Adnkronos) – Sono 405 i nuovi contagi di coronavirus in Sicilia secondo i dati del bollettino di oggi, 16 maggio. Si registrano altri 3 morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 19.189 tamponi. I ricoverati con sintomi sono 812, i pazienti in terapia sono 118 con 6 ingressi del giorno. In tutto, gli attualmente positivi nella regione sono 17.159. Sale invece a 5.663 il totale dei decessi in Sicilia dall’inizio dell’emergenza covid, mentre i casi totali sono 220.055.