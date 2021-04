Covid: Sileri, ‘in media rifiuto AstraZeneca sarà 15-20% in Italia’

Milano, 11 apr. (Adnkronos) – La “media nazionale” delle persone che diranno no al vaccino AstraZeneca “sarà attorno al 15-20%”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, spiegando che nelle regioni, molte persone stanno rifiutando AstraZeneca. “La percentuale è variabile da regione a regione. In alcune regioni è molto alta, come in Sicilia, dove è tra il 50% e l’80%, ma in alcune aree, non ovunque. Forse la media nazionale sarà attorno al 15-20% ma è comprensibile dopo l’ultima settimana e dopo ciò che ha vissuto AstraZeneca”.