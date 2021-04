Milano, 11 apr. (Adnkronos) – “Io ho 49 anni, se dovessero chiamarmi domani per la vaccinazione e mi dicessero che è avanzata una dose di Astrazeneca me la farei domani, non ci penserei un secondo in questo momento di altissima circolazione del virus”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervistato a Domenica In.