Covid, Sos Anaao: medici ospedali al collasso, rischiamo di crollare

“La sindrome di burnout nei medici la vedremo molto presto, siamo molto vicini al collasso, o diminuisce il contagio e arrivano rinforzi negli ospedali o rischiamo seriamente di crollare”. E’ chiaro Piero Di Silverio, medico ospedaliero e vicesegretario regionale in Campania di Anaao Assomed, sindacato che raccoglie circa 23.000 medici ospedalieri in Italia e oltre duemila in Campania, nell’analizzare lo stress e l’agitazione dei medici campani. “La cosa grave – spiega – e’ che la Regione, dal presidente De Luca all’Unita’ di Crisi, non coinvolge i medici in nessuna fase decisionale, abbiamo scritto decine di documenti chiedendo un semplice colloquio per spiegare i problemi, fare proposte. Non ci rispondono nemmeno”. Per questo l’Anaao ha indetto oggi un d-day, una mobilitazione su due diretrici: d come diffida e d come diritti, dignita’, decoro della professione.