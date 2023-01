La sottovariante di Omicron Covid Xbb1.5 ribattezzata ‘Kraken’, “che tanto spaventa gli Stati Uniti, è probabile che arrivi e diventi dominante anche in Italia ma da infettivologo non mi preoccupa. Dobbiamo mantenere sì la guardia alta, monitorare la situazione giorno per giorno, come si fa di prassi in presenza di una epidemia, ma niente allarmismi”. Così all’Adnkronos Salute Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) fa il punto sulla nuova sottovariante che, secondo l’epidemiologo statunitense Eric Feigl-Ding, potrebbe “destare preoccupazione nel 2023” anche in Europa, dopo che il numero di casi negli Stati Uniti “è raddoppiato in una settimana”. “Dobbiamo innanzitutto aspettare alcuni giorni – fa notare Andreoni – per capire se questa variante ‘buchi’ o meno i vaccini che abbiamo a disposizione” e “se i farmaci antivirali e gli anticorpi monoclonali sono ancora efficaci. Dati e informazioni importanti che avremo però solo nei prossimi giorni”, conclude.