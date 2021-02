Covid: Spada (Assolombarda), ‘Milano impoverita da pandemia, unità per ripartire’

Milano, 24 feb. (Adnkronos) – “Le previsioni di inizio 2019, quando il rischio pandemico era ritenuto dagli analisti una delle più lontane ipotesi, prospettavano per Milano un futuro radioso, frutto della vitalità che ha contraddistinto la nostra città negli ultimi anni. Purtroppo, il Covid è stata una brutta sveglia per tutti. Abbiamo conosciuto il volto più triste di Milano: una città, per la prima volta, svuotata e anche impoverita”. Lo ha detto Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, partecipando all’evento ‘Your Next Milano’, organizzato da Assolombarda e Milano & Partners.