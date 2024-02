Covid, Speranza: da Fdi in aula squadrismo inaccettabile

Roma, 14 feb. (askanews) – “Non ho mai ascoltato un gruppo di maggioranza fare un intervento intero su chi ha governato prima. Evoca i momenti peggiori di questo paese, è un intervento squadrista, inaccettabile”. Lo ha detto l’ex ministro Roberto Speranza, Pd, parlando in aula e replicando ad Alice Bonguerrieri, Fdi, relatrice della proposta di legge che istituisce una commissione di inchiesta sul Covid.

Ha spiegato Speranza: “E’ stato accostato il mio cognome e quello del presidente Conte alla parola condanna. Siccome noi siamo stati in tribunale ma c’è stata un’archiviazione con formula piena, accostare le nostre personalità alla parola ‘condannati’ in maniera vaga e confusa come ho percepito nel primo intervento è molto grave e non è accettabile. Ribadisco di avere operato da ministro con disciplina e onore come ribadisce la nostra Carta ostituzionale”.

Ha aggiunto Speranza: “Se qualche italiano ha dubbi sugli obiettivi di questa commissione credo che questo intervento li abbia chiariti. E’ emerso in maniera lampante, drammatica, ma forse chiarificatrice che l’obiettivo di questa commissione non è quello che invece un grande paese dovrebbe avere, cioè provare insieme a fare qualcosa per rendere più forte il Ssn”.