Covid, Speranza “Siamo all’ultimo miglio, serve unità”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo all’ultimo miglio, ad un passaggio delicato e decisivo per vincere finalmente questa lunga e difficile battaglia che stiamo conducendo da mesi”. Lo ha detto il ministro della salute, Roberto Speranza, nelle sue comunicazioni al Senato sull’emergenza coronavirus.

Per Speranza adesso “serve uno sforzo unitario” e “una leale collaborazione a Roma come in tutte le regioni”. “Le polemiche – ha aggiunto – disorientano cittadini sempre più stanchi per la lunga crisi, preoccupati e incerti per il loro futuro perchè colpiti dalle conseguenze della pandemia”.

Secondo il ministro “insieme all’unità e alla responsabilità è indispensabile dire sempre la verità al Paese”. Speranza ha lanciato “un messaggio di fiducia”. “Argineremo il virus – ha detto – grazie alla scienza e al lavoro del nostro personale sanitario, che non smetteremo mai di ringraziare”.

“In questo ultimo miglio – ha aggiunto – non possiamo assolutamente abbassare la guardia, non ci sono oggi le condizioni epidemiologiche per allentare le misure di contrasto alla pandemia”.

(ITALPRESS).