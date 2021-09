Covid: Spessotto (Ac), ‘test salivari gratuiti, da governo ostilità ingiustificata’

Roma, 5 set. (Adnkronos) – “Sui tamponi salivari c’è un’ostilità ingiustificata da parte del Governo e lo dimostra anche l’emendamento passato in commissione qualche giorno fa: l’Alternativa c’è aveva presentato un emendamento per fare in modo che anche i test salivari negativi fossero resi idonei all’emissione del Green Pass, che ovviamente è stato bocciato da Governo e maggioranza, in favore di una misura che avrà effetti irrisori”. Lo afferma Arianna Spessotto, deputata de L’Alternativa C’è.