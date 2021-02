Covid, stabile la curva del contagio (7,8%). Positivi in 1.694 su 21.458 tamponi. Dodici deceduti

Resta stabile la curva del contagio, come ieri al 7,8%. Secondo il bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania i positivi del giorno sono 1.694 (di cui 151 casi identificati da test antigenici rapidi) su 21.458 tamponi (di cui 3.142 antigenici). Asintomatici in 1.451, 92 i sintomatici. Sintomatici e asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare. Salgono a 237.925 i positivi in Campania (di cui 2.613 antigenici). Totale tamponi 2.611.091 (di cui 53.373 antigenici). ​​Deceduti in 12, tutti ​nelle ultime 48 ore. Totale deceduti dall’inizio della pandemia 3.966. Guariti in 1.140, totale guariti 167.666. Reso noto anche il report posti letto su base regionale: su 656 unità di terapia intensiva disponibili, 115 sono occupati. Per quanto riguarda la degenza: disponibili 3.160 posti, occupati 1.425.