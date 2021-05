Covid: Stoppani (Fipe), ‘festa Inter offesa a settori più castigati’

Milano, 3 mag. (Adnkronos) – La festa dell’Inter in piazza del Duomo, a Milano, con oltre 30mila persone assembrate per celebrare la vittoria dello scudetto lascia perplesso il presidente di Fipe Confcommercio – Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, Lino Enrico Stoppani, che reputa le scene di ieri “un’offesa nei confronti dei settori cui sono stati chiesti grandissimi sacrifici”. Da una parte, spiega Stoppani all’Adnkronos, “ci sono dei divieti severi e rigorosi che si ritengono necessari per superare questa emergenza”. Mentre dall’altra, “vediamo scene come quella di ieri che lasciano molta perplessità, anche se su queste situazioni immagino che la gestione non fosse facile anche dal punto di vista dell’ordine pubblico”.