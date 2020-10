Covid, studenti positivi alla Federico II di San Giovanni: stop alle lezioni per 14 giorni

Sospensione della didattica in presenza nel plesso di San Giovanni a Teduccio dell’ateneo Federico II di Napoli. La misura precauzionale anticontagio è stata disposta “per almeno 14 giorni” a partire da Marco D’Ischia, presidente della Scuola politecnica e delle scienze di base dell’università partenopea, la più antica pubblica d’Europa, dopo 4 casi di positività tra studenti. Interdette dunque le aule del complesso 5, dove fanno lezione appunto gli studenti di ingegneria, mentre corsi di Apple e degli altri centri di eccellenza ospitati nel polo dell’area Est di Napoli sono per ora on line dato che molti bandi si sono appena chiusi e le lezioni riprendevano già a febbraio. Già la scorsa settimana in ateneo a Scienze sociali un caso aveva provocato uno stop alla didattica in presenza per tre giorni per sanificare le aule. A Giurisprudenza la scorsa settimana, un altro caso, aveva provocato una sospensione ma solo per un giorno. Pulizie con sanificazione alla Federico II vengono ripetute due volte al giorno di routine, oltre alla sanificazione disposta dai decreti governativi e della Regione.