Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “Noi insistiamo sul piano vaccini. Abbiamo detto, anche ieri, che l’Unione europea si muova per parlare non solo con le imprese per acquistare altri vaccini, ieri per fortuna hanno siglato un altro contratto importante, ma anche, se serve, trovare un accordo con i russi per utilizzare lo Sputnik. Si deve fare tutto quello che deve essere fatto per tutelare la salute”. Così a Start, su Sky Tg24, il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani.