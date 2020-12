Covid, tampone solidale in piazza Municipio a Napoli. Test per 150: tutti negativi

Nuova tappa per “O tengo e to’ dong”, il progetto di tampone solidale per il Covid-19 messo in campo da Fast (Farmacisti attivi sul territorio) e la Fondazione Famiglia di Maria con il Comune di Napoli. I gazebo di Fast, in Piazza Municipio, hanno effettuato test molecolari gratuiti ai cittadini under 20 e over 65. L’esito è stato comunicato, poi, tramite sms. In tutto sono state tamponate 150 persone, tutte negative e donati circa 100 saturimetri, soprattutto alle persone anziane che ne facevano richiesta, oltre che 60 lattoferrina con vitamina D. “Questa iniziativa nasce dall’idea che oggi l’esigenza è permettere al maggior numero possibile di cittadini di fare il tampone. Potremmo essere alla vigilia di due mesi delicatissimi e per questo siamo pronti con i tamponi “combo” che distingueranno il Covid da una semplice influenza”. Ha dichiarato Pietro Carraturo, presidente e fondatore di Fast. Mentre l’assessora comunale di Napoli alla Salute, Francesca Menna, ha evidenziato: “L’iniziativa è stata fortemente voluta dal Comune. Il tampone solidale è un grande segnale alla cittadinanza, la rete di solidarietà può aiutarci a combattere questo virus e a superare le recenti difficoltà”. Soddisfazione anche dall’assessora ai Giovani, Alessandra Clemente, perché “quest’iniziativa parla a ragazzi e ragazze in questo momento alle prese con la sfida di bloccare il coronavirus. Un bel segnale da parte degli organizzatori, che ringraziamo”.